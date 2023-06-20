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FETÖ'nün Güneydoğu Anadolu güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Diyarbakır'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 34 bin 540 ABD Doları ve materyal ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 09:08, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 09:07
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FETÖ'nün Güneydoğu Anadolu güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun 2. dalgası kapsamında harekete geçti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten şahısların Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak'ta ikamet eden örgütün hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM'lerinden düzenli olarak para gönderdikleri, bu şahısların örgütün Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Güncel yapılanmasında bulundukları tespit edildi.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İş yeri ve ikamet aramalarında şüphelilerin örgütsel iletişimde kullandıkları değerlendirilen 8 adet cep telefonu,1 adet micro SD kart ve toplam 34 bin 540 ABD Doları ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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