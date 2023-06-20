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Uzayda Güneş'ten daha sıcak gezegen benzeri bir nesne keşfedildi

Bin 400 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen nesnenin Güneş'ten daha sıcak olduğu tespit edildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 09:18, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 09:18
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Uzayda Güneş'ten daha sıcak gezegen benzeri bir nesne keşfedildi

Bu cisimler, gezegenlerle yıldızlar arasındaki ilginç bir kategori olan bir kahverengi cüce olarak adlandırılıyor.

Cisim ev sahibi yıldızıyla o kadar yakın bir yörüngede ki sıcaklığı 8 bin Kelvin'i (7 bin 727 santigrat derece) aşıyor.

Bu atmosferindeki molekülleri bileşik atomlarına ayıracak kadar yüksek bir sıcaklık.

Kahverengi cüceler gezegenlerden daha sıcak olma eğiliminde olsalar da, genel olarak Güneş benzeri sıcaklıklara ulaşamazlar.

İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Astrofizikçi Na'ama Hallakoun liderliğindeki uluslararası bir ekip, nesneye WD0032-317B adını verdi.

Keşifleri, Nature Astronomy'deki bir makalede ayrıntılı olarak açıklandı.

Ekibin söylediğine göre bu keşif, aşırı sıcak, büyük kütleli yıldızların yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri gaz devlerine ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

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