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TBB Başkanı Çakar, TCMB görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile gerçekleştirdikleri toplantının çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçtiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 18:26, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 18:28
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TBB Başkanı Çakar, TCMB görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile gerçekleştirdikleri toplantının çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçtiğini söyledi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBB yönetimiyle bir araya geldi.

TCMB ile TBB yetkilileri arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBB'ye teşrif etmişlerdi. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de sayın TCMB Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen sağ olsunlar geldiler." diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin tamamıyla, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya gelindiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Bunun yanında bankacılık sektörü bütün rasyolarıyla çok güçlü ve dayanıklı bir yapıda. Uluslararası sermayenin yer aldığı, ürün çeşitliliği olan ve aynı zamanda sektörel yoğunlaşması olmayan bir yapıda.

Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve makro ekonominin en rasyonel şekilde yönetiliyor olması, insanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok iyi çalıştık. Çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçen bir toplantı oldu. Aynı iş birliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız."

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