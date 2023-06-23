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AK Parti'li Güler, Kore Ulusal Meclisi heyetini kabul etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde 'World EXPO 2030 Busan' için kurulan Özel Komite'nin Başkanı Park Jae-Ho ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2023 19:16, Son Güncelleme : 23 Haziran 2023 19:18
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AK Parti'li Güler, Kore Ulusal Meclisi heyetini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede, Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee de yer aldı. AK Parti'li Güler, Güney Kore'nin bağımsızlık savaşında Türkiye'nin verdiği askeri desteğin, iki ülke arasında büyük bir dostluk kurulmasına vesile olduğunu söyledi. 1957 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin 66'ncı yılının etkinliklerle kutlanacağını belirten Güler, "İki ülke arasında birçok alanda iş birliği mevcut. Türkiye'nin büyük üstyapı yatırımlarından olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi" dedi.

İki ülke arasındaki hava yolu seferlerinin artırılmasını ve ortak bir üniversite kurulmasını istediklerini dile getiren Güler, bu konuda konuk heyetten destek beklediklerini aktardı.

'EXPO 2030' İÇİN BUSAN'A DESTEK TALEBİ

Komite Başkanı Park Jae-Ho ise 'EXPO 2030' ev sahipliği için gittikleri Paris'ten yeni geldiklerini belirterek, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'e gittiklerini, ardından da Kore Parkı'nı ziyaret ederek Kore gazileri ile bir araya geldiklerini söyledi. Park Jae-Ho, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uçak seferlerinin artırılması ve ortak bir üniversite kurmasıyla ilgili yapılabilecekleri değerlendireceklerini söyledi. Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin Kore'de ilk ayak bastığı şehrin Busan olduğunu ifade eden Park Jae-Ho; Busan, Roma ve Riyad'ın aday olduğu 'EXPO 2030' için Busan'a destek istedi. Güler, konuk heyete Meclis'i gezdirdi.

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