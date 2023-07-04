Twitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama:

Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Twitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama:

Sosyal medya platformu Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 23:58, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 23:59
Yazdır
Twitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama:

Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlar ile platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kısıtlamaların platformu kullanan kişilerin küçük bir yüzdesini etkilediği ve çalışma tamamlandığında bir güncelleme sağlanacağı kaydedildi.

Kısıtlamaların reklam üzerindeki etkilerinin de minimum düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, Twitter'ı herkes için daha iyi bir yer haline getirmeye derinden bağlı olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bazen, kısa bir an için bile olsa, hızlanmak için yavaşlamalısınız." ifadesi kullanıldı.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, hafta sonu, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurmuştu.

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetmişti. Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber