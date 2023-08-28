Dolar günü 26,56 TL'den kapattı
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan dolar, günü 26,56 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 17:27, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, Cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,5390
|26,5400
|26,5640
|26,5650
|Avro
|28,7420
|28,7430
|28,7280
|28,7290
|Sterlin
|33,5520
|33,6650
|33,4280
|33,5410
|İsviçre Frangı
|30,0780
|30,1370
|30,0260
|30,0850
|ANKARA
|ABD Doları
|26,5090
|26,5890
|26,5340
|26,6140
|Avro
|28,7020
|28,7820
|28,6880
|28,7680
|Sterlin
|33,4920
|33,7020
|33,3680
|33,5780