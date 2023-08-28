Süpermarket soygununda vurulan şüpheli de tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesindeki bir süpermarkette meydana gelmişti. 1'inin elinde tüfek olan 2 kar maskeli şüpheli, içeride müşteriler varken girdikleri süpermarkette silah zoruyla soygun gerçekleştirmişti. Şahıslardan 1'i kasadaki market çalışanına tüfeği doğrulturken, diğer şüpheli ise yanındaki çantaya kasadan aldığı paraları doldurmuştu. Müşteriler varken gerçekleşen soygun anları ise anbean güvenlik kamerasına yansımıştı.

Tedavisi tamamlandı, tutuklandı

Kasadan aldıkları 11 bin TL ile yaya olarak kaçarken şüphelilerden elinde tüfek olan Y.Ö., yanlışlıkla yanındaki F.B.'yi ayağından vurmuş ardından taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliler Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus ekiplerince suç aleti tüfek ve çaldıkları paralar ile birlikte yakalanmıştı.

Şüphelilerden Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan F.B.'nin de tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu olan F.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukla