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Yeni nişanlı çiftin acı sonu

Bursa'da nişanlı çift düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu hayatlarını kaybettiler.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 08:56, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 09:03
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Yeni nişanlı çiftin acı sonu

Kaza, Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki 16 YA 165 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki 45 ADU 021 çekici plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.

Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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