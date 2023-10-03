Sağanak nedeniyle serviste mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanak nedeniyle bir öğrenci servisi yolda mahsur kaldı. Serviste bulunan 25 öğrenci jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 10:28, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:50
İlçeye bağlı Kızılca köyünde içinde 25 öğrencinin bulunduğu servis, sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden dolayı mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.
Botlarını çıkarıp suya giren bir jandarma personeli, öğrencileri güvenli bölgeye taşıdı.
Suların çekilmesiyle araç mahsur kaldığı yerden çekildi.