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Özel Eğitim Öğretmeni İçyüz, küresel öğretmen birincilik ödülü aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Şehbal Baydur Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Belgin Sevgi İçyüz, Eğitimin Nobel'i olarak bilinen ve bu yıl 95 ülkeden 19 bin öğretmenin başvurduğu Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Award) aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 20:08, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 20:17
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Özel Eğitim Öğretmeni İçyüz, küresel öğretmen birincilik ödülü aldı

Belgin Sevgi İçyüz, Türkiye'den bu ödülü kazanan ilk özel eğitim öğretmeni olarak, 4-5 Kasım tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen ödül töreninde Muğla'yı ve Türkiye'yi temsil etti. Ayrıca Muğla iyi örnekler yarışmasında etkin öğretim kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Eğitimin Nobel'i olarak bilinen ve bu yıl 95 ülkeden 19 bin öğretmenin başvurduğu Global Teacher Award'ın (Küresel Öğretmen Ödülü) kazananları belli oldu. Ödüllerinden biri Muğla'da Menteşe Şehbal Baydur Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Belgin Sevgi İçyüz'e verildi.

Türkiye'de bu ödüle layık görülen 5 öğretmenden biri olan Belgin Sevgi İçyüz, hem Muğla'yı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

Belgin Sevgi İçyüz, "Ben bu ödülü kazandığım için çok mutluyum bu ödül her sene düzenleniyor ama Türkiye'den ilk defa bir özel eğitimi öğretmeni kazanıyor. Kendi alanıma ve meslektaşlarıma ilham ola bilmesi dileğiyle. Ben bu sene Muğla'dan tek ödül alan öğretmen olarak çok mutluyum, Muğla'ya böyle bir ödülü getirdiğim için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Benim 10 senelik yaptığım tüm çalışmalar üzerine bu ödülü kazandım. Benim bu çalışmamı destekleyen başta Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe ilçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü'ye, okulumun eski Müdürü İlker Koçar ve Şehbal Baydur Ortaokulu Müdürü Ramazan Karyağdı hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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