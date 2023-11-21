İstanbul merkezli operasyonda 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen "Kafes-14" operasyonu kapsamında, "Yolyemezler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen "Yolyemezler" organize suç örgütünün, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de düzenlenen Kafes-14 operasyonuyla çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını da açıkladı.

Organize suç örgütünün, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyon kapsamında, 11 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 otomatik tabanca, 23 şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, bir çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor." bilgisini paylaştı.