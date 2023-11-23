Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-Kaymakamlık Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 14:08, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 14:10
3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-Kaymakamlık için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI