'Mesleki eğitimin kalitesini artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimin Yüzyılı'nda, mesleki eğitimin kalitesini daha da artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 13:32, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 13:46
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek için attığımız yeni adımlarla ve kurduğumuz yeni işbirlikleriyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve mesleki eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlıyoruz. Eğitimin Yüzyılı'nda, mesleki eğitimin kalitesini daha da artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz."
Tekin'in paylaşımında, mesleki ve teknik eğitime ilişkin görüntülerin bulunduğu video klip de yer aldı.