Bu vali kamu çalışanlarının doğum günlerini unutmuyor

Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından isim isim personelin doğum gününü kutlayan Vali Aydoğdu, "Başarmak istediğiniz hayallerinizi gerçekleştireceğiniz, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temenni ederim. Doğum gününüz kutlu olsun." notunu bıraktı.

Vali Hamza Aydoğdu, şehir genelinde Valilik bünyesinde bulunan tüm kurumlarda çalışan personelin yıl boyu doğum gününde mesajla doğum günlerini tebrik ediyor.

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