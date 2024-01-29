Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Hakan Fidan, Sofya'ya varışında, Hak ve Özgürlükler Hareketi'ndeki genel başkanlık görevini devretmek üzere olan Milletvekili Mustafa Karadayı ile Büyükelçiliğimizin Resmi Konutu'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Fidan ile Karadayı'nın fotoğrafına yer verildi.