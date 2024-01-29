Trabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan mağlup ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 23:13, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 23:15
Süper Lig'in 23. Haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.
Bordo mavililer bu sonuçla birlikte 37 puanla 3. sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise puanını 32'ye çıkararak 7. sıraya yükseldi.
ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET
Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan 1 beraberlik üst üste 3 mağlubiyetle ayrılarak, galibiyet hasretini sürdürdü.
AYTAÇ'TAN 9 SEZON SONRA İLK
Bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü Trabzonspor filelerine gönderen Aytaç Kara, Oscar Scarione'den (2015/16; 11) bu yana Kasımpaşa formasıyla bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.