Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranının, 6 aya kadar vadede yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranı, 6 aya kadar vadede yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi. Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltildi.

'MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR'

Konuya ilişkin TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında; Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk Lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu düzenlemelerle, Türk Lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.