Ankara'da tartıştığı abisini bıçakla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı

Şüphelinin polise verdiği ilk beyanında, abisiyle uzun süredir husumetli olduklarını, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan bıçakla abisini birçok yerinden yaraladığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi'nde bıçaklı kavga olduğu bilgisini alan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tartıştığı abisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Murat Ş'yi gözaltına aldı.

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