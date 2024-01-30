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CHP'li grup, parti yönetiminin belirlediği belediye başkan adayına tepki gösterdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, CHP Parti Meclisinde (PM) Çiğli Belediye Başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ın belirlenmesine tepki gösteren grup, eylem yaptı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 07:49, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 07:42
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CHP'li grup, parti yönetiminin belirlediği belediye başkan adayına tepki gösterdi

CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz", "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan Baransel Güler, Çiğli'de yıllardır CHP'nin iktidar olduğunu belirtti. Yanlıştan dönülmesini istediklerini söyleyen Güler, şöyle konuştu:

"Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir. Az önce adı geçtiği iddia edilen Uygar Yıldırım beni aradı, kendisine şunu söyledim, biz burada yüzlerce insan seni tanımıyoruz. Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil. CHP'nin karşısına AK Parti ciddi bir aday çıkardı, büyük kan kaybı var. Bizim aile içi kavgadan çıkıp aile içi barışa dönmemizin zamanıdır."

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