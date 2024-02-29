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Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız

Bakan İbrahim Yumaklı, et fiyatlarındaki artışın maliyetle açıklanamayacağına yönelik daha önceki açıklamalarını tekrarlarken, Ticaret Bakanlığı ile birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 21:25, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 21:43
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Kırşehir Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) gazetecilerin sorularını cevaplandıran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rekabet Kurumu'nun açıklamalarına da dikkat çekerek et fiyatlarındaki artışın maliyet veya üretim miktarıyla açıklanabilir yönü olmadığını bildirdi.

"Bunun adı fırsatçılıktır, Ramazan öncesi fırsatçılığıdır" diyen Bakan Yumaklı, "Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

Türkiye'nin hem hayvansal üretimi hem de bitkisel üretiminin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olduğuna değinen Yumaklı, Türkiye'de tüketilen etin hepsinin yurt dışından geldiğinde yönelik bir algı oluştuğunu kaydetti ve sınırlı miktarda ithalatın piyasayı regüle etmek amacıyla yapıldığını aktardı.

TİGEM Kırşehir işletmesi gibi işletmelerin verimli üretim kapasitelerini artırmaya devam edeceğini kaydeden İbrahim Yumaklı,

"Hayvancılık yol haritamız açıklandığı andan itibaren sektörden de gerçekten çok güzel dönüşler ve bununla ilgili cesaretlendiklerini söyleyen üreticilerin olduğunu bilmek bizi de ziyadesiyle memnun etti." şeklinde konuştu.

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