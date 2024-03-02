2 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılacak.

(Antalya/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Soma ve Salihli'de halk buluşmaları ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'in proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.00/Manisa/13.00-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta esnaf ziyaretinde bulunacak, Sinop, Boyabat ve Karabük aday proje tanıtım toplantılarına katılacak, Karabük Bartınlılar Derneğini ziyaret edecek.

(Sinop/10.00/14.00/16.30/Karabük/19.00/21.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Nusaybin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı ile Midyat'ta Millet Bahçesi Kütüphane açılışına katılacak.

(Mardin/09.00/12.00/15.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi saha ziyareti ile esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti teşkilatı ve sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Niğde/10.30-14.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Bergama Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış Töreni'nde yer alacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Aliağa Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, Aliağa Belediyesi ile Kafeler Sokağı'nı ziyaret edecek.

(İzmir/14.30-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Konteyner Çarşı Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.30-13.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılış törenine katılacak.

(Antalya/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla 3. Antalya Diplomasi Forumu, ikinci gün oturumlarıyla sürecek.

(Antalya)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atakum 75. Yıl Camisi'nde Sabah Namazı Buluşması'na katılacak.

(Samsun/06.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına MKE Ankaragücü-İstanbulspor, Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Rize/16.00/Hatay/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor FK-Eyüpspor, Erzurumspor FK-Kocaelispor ve Sakaryaspor-Manisa FK maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/Muğla/13.30/Erzurum/16.00/Sakarya/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 28. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig'in 22. haftası, 3. Grup'ta oynanacak bir müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-Galatasaray Ekmas ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Çağdaş Bodrumspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/Ankara/15.30/İstanbul/18.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Alagöz Holding-Melikgazi Kayseri Basketbol ve OGM Ormanspor-Emlak Konut maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/14.00/İstanbul/15.00/Ankara/16.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası, Ziraat Bankkart-TÜRŞAD, Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor-Spor Toto maçlarıyla başlayacak.

(Bitlis/13.00/Antalya/İstanbul/14.00/Bursa/Ordu/15.00/İzmir/16.30)

8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Çukurova Belediyespor-Beşiktaş Ayos maçıyla başlayacak.

(Adana/14.00)

9- 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) resmi açılış töreni, Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(Erzurum/19.00)