Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise Samet K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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