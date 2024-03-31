Komünist başkan umduğunu bulamadı

Son iki dönemde önce ilçesi Ovacık'ta sonra Tunceli'de yerel seçimi kazanan Maçoğlu'nun hedefi bu kez CHP'nin kalelerinden Kadıköy'ü de almaktı.

CHP, ilçeyi Maçoğlu'na kaybedeceğine ihtimal vermese de muhalefet oylarının bölünmesinden endişeliydi.

Ancak henüz tamamlanmamış sonuçlara göre CHP'nin endişesi de Maçoğlu'nun umudu da karşılık bulmadı.

AA'nın verilerine göre 22:30 itibariyle Kadıköy'de açılan sandık oranı yüzde 22,05. Durum şöyle:

CHP: Yüzde 69,38

AKP: Yüzde 13,50

TKP: Yüzde 7,73.

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