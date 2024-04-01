Bakan Fidan'dan peş peşe önemli görüşmeler

BAKAN FİDAN, RUS MEVKİDAŞI LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.

BAKAN FİDAN, KATARLI MEVKİDAŞI AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.