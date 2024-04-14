Iğdır'da kar sularıyla dolan dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuk aranıyor
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, eriyen karlardan suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 15:37, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:38
İlçeye bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O, tarım arazisinde çalışan ailesiyle birlikteyken kar sularının doldurduğu dere yatağına düştü.
Köylülerle yaptıkları aramada çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, derede kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.