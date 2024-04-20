Arabalı vapurda dalgalar araçların camlarını kırdı

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.

Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.