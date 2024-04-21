Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Araç muayenesinde yeni dönem
Araç muayenesinde yeni dönem
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Bakan Uraloğlu: 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' 2027'de bitecek
Bakan Uraloğlu: 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' 2027'de bitecek
Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!
Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor
Erdal Beşikçioğlu'ndan borç açıklaması: Şanslıyız
Erdal Beşikçioğlu'ndan borç açıklaması: Şanslıyız
'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'
'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'
AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması
AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması
Özgür Özel erken seçime kapıyı kapattı: Seçmenle akdi bozmak demek
Özgür Özel erken seçime kapıyı kapattı: Seçmenle akdi bozmak demek
Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyesine soruşturma
Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyesine soruşturma
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

TBMM'de bu hafta gündem yoğun. Hafta boyunca Meclis'te 23 Nisan etkinlerine ilişkin kutlamalar yapılacak. Salı günü Genel Kurul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum gerçekleştirilecek. Enerji alanında düzenlemeler getiren teklif de bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 07:10, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 07:12
Yazdır
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurulda özel oturum gerçekleştirilecek.

Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Enerji teklifi görüşülecek

Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Fahiş fiyata ağır yaptırım

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber