Bakan Tekin'den mülakat ve öğretmen atamalarına dair açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi. Bakan Tekin, mülakat ile ilgili de dediğim noktadayım, mülakat yapılacak dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 19:52, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 22:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takviminin çok yakın zamanda açıklanacağını söyledi.
Bakan Tekin, mülakat ile ilgili de dediğim noktadayım, mülakat yapılacak dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e TBMM'de öğretmen ataması ve mülakatı sordum. Bakan Tekin, öğretmen atama takviminin çok yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Mülakat ile ilgili de dediğim noktadayım, mülakat yapılacak dedi.Edip Üzen (@edipuzen) April 23, 2024