Bakan Tekin'den mülakat ve öğretmen atamalarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takviminin çok yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Bakan Tekin, mülakat ile ilgili de dediğim noktadayım, mülakat yapılacak dedi.