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Üç ilden okullardan bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı

Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 20:35, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 20:36
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Üç ilden okullardan bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi Ahmet B'nin (22), Ali Paşa Mahallesi'nde çalıntı bilgisayarları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine ekipler operasyon yaptı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, okullardan çalındığı belirlenen çok sayıda dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Kütahya, Bursa ve Yalova'daki 6 okuldan 10 dizüstü bilgisayar çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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