TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan kayıtta, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR incelemesinin ardından verilen penaltı pozisyonunun kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Müsabakanın 87. dakikasında sarı-lacivertli takımın 2-1 olduğu anlarda Sivassporlu oyuncu Rey Manaj'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:

VAR hakemi Benjamin Brand: Kalecinin net bir teması var.

Hakem Cihan Aydın: Evet.

VAR hakemi Benjamin Brand: Kalecinin, hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var şut çektikten sonra.

Hakem Cihan Aydın: Evet.

VAR hakemi Benjamin Brand: Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

Hakem Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?

VAR hakemi Benjamin Brand: Sahada inceleme.

Hakem Cihan Aydın: Buğra geliyorum incelemeye.

AVAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.

Hakem Cihan Aydın: Tamam.

VAR hakemi Benjamin Brand: Başlayacağın zaman söyleyeceğim. Sadece durdurulmuş görüntü. Pozisyonun ardından verdiğin bir sarı kart var. İtiraz için mi?

Hakem Cihan Aydın: Evet Benjamin izliyorum.

VAR hakemi Benjamin Brand: Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması tamam.

Hakem Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR hakemi Benjamin Brand: Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz. Tamam.

Hakem Cihan Aydın: Tamam normal hızda istiyorum, evet.

VAR hakemi Benjamin Brand: Bu.

Hakem Cihan Aydın: Tamam.

VAR hakemi Benjamin Brand: Bu yavaş çekim.

Hakem Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR hakemi Benjamin Brand: Evet. Onaylıyorum, onaylıyorum.

Hakem Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.