Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan astsubay G.N. ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.