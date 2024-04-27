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Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 13:28, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:29
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Amasya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan astsubay G.N. ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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