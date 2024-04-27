Derbide kazanan Fenerbahçe oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 21:02, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:04
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan dev karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.
Beşiktaş'ta Al-Musrati, VAR incelemesi sonrasında rakibi Fred'e yaptığı faul nedeniyle 24. dakikada kırmızı kart gördü.
Michy Batshuayi, 30. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı sarı-lacivertliler 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle derbide skoru 2-0 yaptı.
Konuk Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren deneyimli yıldızı Cenk Tosun'un muhteşem golüyle 82. dakikada farkı 1'e indirdi ve müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.