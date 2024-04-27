Derbide kazanan Fenerbahçe oldu

Konuk Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren deneyimli yıldızı Cenk Tosun'un muhteşem golüyle 82. dakikada farkı 1'e indirdi ve müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'ta Al-Musrati, VAR incelemesi sonrasında rakibi Fred'e yaptığı faul nedeniyle 24. dakikada kırmızı kart gördü.

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