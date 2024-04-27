Van'da kaçak keklik avlayanlara 83 bin 620 lira ceza uygulandı

Keklik ve kafeslere el konuldu, kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 4 kişiye 83 bin 620 lira ceza uygulandı.

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