Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda kişi, Neukölln ilçesinin Hermannplatz Meydanı'nda bir araya geldi.

Daha sonra Filistin bayrakları taşıyarak Mehringdamm metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler, İsrail'in yanı sıra Berlin'de Filistin destekçilerine uygulanan polis baskısı ve şiddeti de protesto etti.

Üzerinde "Hitler ölmedi", "Almanya'nın demokratik değerlerini güncelleme zamanı geldi", "Siyonistler, cehennemde bir yer var. Orayı işgal edebilirsiniz", "Gazze'yi koruyun", "Siyonizm bir ölüm tarikatıdır" ve "Dün Naziler bugün Siyonistler" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Siyonizm bir suçtur", "Ellerinizi Filistin'den çekin", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemin Mehringdamm metro istasyonunda son bulmasının ardından göstericiler dağılırken polis ile eyleme katılan bazı kişiler arasında arbede çıktı. Polisin eylemcilere karşı şiddet uyguladığı olayda, en az 4 kişinin gözaltına alındığı görüldü.

- Filistin destekçilerinin çadır kampının boşaltılması kapsamında 161 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün Filistin destekçilerinin Federal Meclis binasının karşısındaki yeşillik alanda kurdukları çadır kampının boşaltılması ve ardından yapılan bazı izinsiz gösteriler çerçevesinde 161 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

42 kişi hakkında polise mukavemet ve saldırma, toplumun huzuru bozma, halkı kışkırtma ve hakaretten soruşturma, 89 kişi hakkında da Toplanma Özgürlüğü Yasası'nı ihlal etmekten cezai işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 13 Mayıs'a kadar söz konusu çadır kampının yerini alacak diğer eylemlerin yasaklandığı kaydedildi.

Berlin polisi, dün, Filistin destekçilerinin oluşturduğu "Gazze'ye destek" kampını yasaklayarak tahliye etmiş, bu sırada göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.



