Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
6 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Meral Akşener: Bugün emaneti devretme günü
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili önemli düzenleme
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 23:00, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:39
Yazdır
Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda kişi, Neukölln ilçesinin Hermannplatz Meydanı'nda bir araya geldi.

Daha sonra Filistin bayrakları taşıyarak Mehringdamm metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler, İsrail'in yanı sıra Berlin'de Filistin destekçilerine uygulanan polis baskısı ve şiddeti de protesto etti.

Üzerinde "Hitler ölmedi", "Almanya'nın demokratik değerlerini güncelleme zamanı geldi", "Siyonistler, cehennemde bir yer var. Orayı işgal edebilirsiniz", "Gazze'yi koruyun", "Siyonizm bir ölüm tarikatıdır" ve "Dün Naziler bugün Siyonistler" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Siyonizm bir suçtur", "Ellerinizi Filistin'den çekin", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemin Mehringdamm metro istasyonunda son bulmasının ardından göstericiler dağılırken polis ile eyleme katılan bazı kişiler arasında arbede çıktı. Polisin eylemcilere karşı şiddet uyguladığı olayda, en az 4 kişinin gözaltına alındığı görüldü.

- Filistin destekçilerinin çadır kampının boşaltılması kapsamında 161 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün Filistin destekçilerinin Federal Meclis binasının karşısındaki yeşillik alanda kurdukları çadır kampının boşaltılması ve ardından yapılan bazı izinsiz gösteriler çerçevesinde 161 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

42 kişi hakkında polise mukavemet ve saldırma, toplumun huzuru bozma, halkı kışkırtma ve hakaretten soruşturma, 89 kişi hakkında da Toplanma Özgürlüğü Yasası'nı ihlal etmekten cezai işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 13 Mayıs'a kadar söz konusu çadır kampının yerini alacak diğer eylemlerin yasaklandığı kaydedildi.

Berlin polisi, dün, Filistin destekçilerinin oluşturduğu "Gazze'ye destek" kampını yasaklayarak tahliye etmiş, bu sırada göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber