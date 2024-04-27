Cezaevinde çarşafları yakan 2 kadın mahkum zehirlendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 22:21, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 22:22
Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir sebeple koğuşlarındaki çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek fenalaştı.
Yangın cezaevi görevlileri tarafından söndürülürken, fenalaşan 2 mahkum, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.