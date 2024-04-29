Kastamonu merkezli rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı

MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor
Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor
Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kastamonu merkezli rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 21:32, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 21:38
Yazdır
Kastamonu merkezli rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla 32 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'da emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 24 şüpheliden B.Y., C.Y., M.M.Y., İ.P., E.K., S.Y., M.B., E.Ö., C.G. ve S.T. tutuklanırken, 14 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber