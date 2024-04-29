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31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 31.Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 22:37, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 22:41
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31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir.

Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.

Sağlık Bilgi Formu için tıklayınız.

Fiziki Yeterlilik Parkur Dilekçesi için tıklayınız.

Aday Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu için tıklayınız.

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