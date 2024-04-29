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Dezenformasyon Bülteni'nin 124. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 124 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 22:46, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 22:59
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Dezenformasyon Bülteni'nin 124. sayısını yayımladı

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İzmir Şehir Hastanesinde bir kişi, sağlık çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu olayda, daha önce hastaneden sağlık hizmeti alan bir kişinin, hastaneye geldiği ve "taşkınlık yapacağı" ihbarı üzerine bahçede emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındığı aktarılan bültende, şahsın aracında bir adet silah bulunduğu kaydedildi.

Şahsın muayenesinin, gözetim altında gerçekleştirildiği ifade edilen bültende, emniyetteki sürecin ardından şahsın herhangi bir şikayet bulunmaması nedeniyle savcılıkça serbest bırakıldığı bildirildi.

Aynı gün içerisinde saat 17.30'da şahsın ameliyat yerinde olan kanaması nedeniyle hastaneye tekrar gelmesinin tedirginliğe yol açtığı, hastane güvenlik görevlilerinin duruma müdahale ederek, şahsı kontrollü bir şekilde hastane dışına çıkardığı bilgisine yer verilen bültende, "Bu süre içerisinde doktor ve sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapılmıştır. Şüpheli şahıs, güvenlik personeli eşliğinde polise teslim edilmiş ve Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İktidar, Çalışma Meclisi'ni işçi bayramı olan 1 Mayıs'ta toplayacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin görüşüleceği Çalışma Meclisi toplantısının 1 Mayıs'ta değil, 29-30 Nisan'da gerçekleştirileceği anımsatılan bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, taraflarla Beştepe'deki programda görüşmesinin planlandığı aktarıldı.

- "Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi kısıtlanmadı"

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine alınmıyor" iddiasının manipülasyon içerdiği kaydedilen bültende, Ergüder'in aracının kampüs nizamiyesine girişi sırasında, okula araçla giriş için zorunlu olan etiketin eski olması gerekçesiyle, kendisini tanımayan güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğu, üniversite rektörlüğünün konudan haberdar olmasının hemen ardından sorunun hızla çözüldüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili güvenlik görevlisinin uyarıldığı aktarılan bültende, eski rektör Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişinin kısıtlanmasının söz konusu olmadığının altı çizildi.

Bültende, 15 Temmuz gazilerinin maaşlarına ilişkin iddialara dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan '15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar' iddiası doğru değildir. 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlanmıştır. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan kaynaktan kendilerine toplu olarak ödenmesini isteyenlerin talepleri üzerine, vakıf tarafından hak sahiplerine anket yolu ile sorulmuştur. Toplu ödeme yapılmasını isteyenlere ödemeleri toplu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle toplu ödeme alan gazilere aylık olarak ödeme yapılmamaktadır. Ödemeleri aylık olarak almaya devam etmek isteyen 218 hak sahibine ise aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir."

- "Yönetmelikte değişiklik yok"

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek" iddiasının manipülasyon içerdiği bildirildi.

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik" kapsamında belirlendiği hatırlatılan bültende, yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında, ağır veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacaklarının belirtildiği kaydedildi.

Yönetmelikte, uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceğinin açıkça yer verildiğine dikkat çekilen bültende, "Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

- "Fotoğraf, dijital ortamda manipüle edildi"

İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, "Kolombiya Üniversitesi Rektörü Nimet Minuşe Şefik, Nazi selamı verdi" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu fotoğrafların, Kolombiya Üniversitesi Rektörü Nimet Minuşe Şefik'in üniversitedeki protestolar nedeniyle Temsilciler Meclisi komitesine antisemitizmle ilgili verdiği ifade sırasında kaydedilen görüntülerden alındığı tespit edilmiştir. Şefik'in buradaki konuşması sırasındaki el ve kol hareketleri incelenmiş, iddia edildiği gibi bir sahneye rastlanmamıştır. Orijinal görüntüler incelendiğinde, Şefik'in arkasında oturanlarla iddiaya konu fotoğraftaki kişilerin de farklı olduğu belirlenmiştir. Fotoğrafın video kaydından alınarak dijital ortamda manipüle edildiği tespit edilmiştir."

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