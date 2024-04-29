Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuldu

31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Konut ve taşıt kredisini artık kullanan yok
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Sağlık

Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 23:38, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 23:41
Yazdır
Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuldu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Şehir Hastanesinin hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlattı.

Hastanede geçen nisanda hasta kabulüne başlandığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Kocaeli Şehir Hastanesi birinci yılını tamamladı. Geçen yıl nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz, 1 yılda 750 bini randevulu, 800 bini ayakta muayene, 450 bini acil olmak üzere 2 milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu. Hastanemizde 56 bin ameliyat gerçekleştirildi, 14 bin 650'si yoğun bakımlarda olmak üzere 64 bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunuldu. 4 bin 46 hastaya anjiyografi, 331 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Sağlık için nice yıllara."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber