30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesine ve İTÜ ile Turquality Eğitim Programı Kapanış Töreni'ne katılacak.

- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Toprağın Motifleri Çini ve Soğuk Porselen Çiçek Sergisi'ne katılacak.

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