30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Piyasaların nisan ayı 'enflasyon beklentisi' belli oldu
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Bakan Yerlikaya: Taksimde gösteriye izin verilmeyecek
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
Yaklaşık 8 bin genç çift evlenebilmek için sıfır faizli fona koştu
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
İddia: 3 milletvekili istifa etmek için yeni partinin kurulmasını bekliyor
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Prof. Dr. Görür'den yeni müfredat açıklaması
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
IBAN ile vergi kaçıran yandı! Bakanlık inceleme başlattı
Ana sayfaHaberler Siyasi

30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 00:01, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:03
Yazdır
30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Toprağın Motifleri Çini ve Soğuk Porselen Çiçek Sergisi'ne katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi açılış etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(13.30/10.45/12.45)

- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(15.00)

- İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını alacak.

(13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesine ve İTÜ ile Turquality Eğitim Programı Kapanış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/18.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)

5- TÜİK, mart ayı dış ticaret istatistiklerini, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini ve yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta, Diyarbekirspor-Bursaspor maçıyla tamamlanacak.

(Diyarbakır/13.00)

2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları, 2 müsabakayla başlayacak. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam Net ve Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçları oynanacak.

(Iğdır/18.00/İstanbul/20.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber