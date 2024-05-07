Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza

Trendyol adlı pazar yerinde ticari faaliyet yürüten bir gerçek kişi tacir Trendyol'un ayrımcılık yaptığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

Başvurucu, Trendyol'un, Filistin temalı iğneli rozet ürünlerin satışını kapattığını, bu durumu müşterilerden öğrendiğini, ürünlerin satışa yasak ürün statüsüne alınıp kilitlendiğini, Filistin Bayrağı iğneli çanta rozet ürünlerinin fiyatlarının 2 gün boyunca 0 Türk Lirası(TL) olarak gösterildiğini belirtti.

Başvuru ayrıca destek hattını aramasına rağmen Trendyol'un konuya tarafsız kaldığını iddia etti.

TİHEK yaptığı inceleme sonrasında, Trendyol'un başvuranın "Filistin" temalı ürünlerinin satışının durdurulduğu yönündeki iddiasını çürütemediğini, ayrımcılık yasağını ihlal etmediğini kanıtlayamadığını ve başvurana yönelik siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcı muamelede bulunduğu, dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varmıştır

TİHEK bu kapsamda, Trendyol hakkında 141 bin 934 lira idari para cezası uygulanmasına ve cezanın kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

TİHEK'in yayımladığı karar için tıklayınız