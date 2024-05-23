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Bakan Bolat: Türkiye'nin ekonomik gelişimi için mücadelemizi sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mecliste yürürlüğe giren "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluğa karşı önlemler içerdiğini belirterek, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 23:51, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 23:52
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Bakan Bolat: Türkiye'nin ekonomik gelişimi için mücadelemizi sürdüreceğiz

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni düzenlemelerin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bakan Bolat, yeni düzenlemelerin fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluk gibi konularda iyileştirmeler içerdiğini belirtti. Bu adımların Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla atıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Görüşmeler süresince özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Milletvekillerimiz ve Bakanlık Bürokratlarımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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