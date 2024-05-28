Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Asamblesinde Üst Düzey Görüşmeler Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde çeşitli ülkelerden sağlık bakanlarıyla görüştü.

Dünya Sağlık Asamblesine (DSA) katılmak için Cenevre'de bulunan Bakan Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Filistin Sağlık Bakanı Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Koca, DSA'da konuşma yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün en üst karar alma organı olan ve yıl 77'ncisi düzenlenen DSA, 1 Haziran'da sona erecek.