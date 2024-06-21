Dolar günü 32,83 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,8330 32,8340 32,8320 32,8330 Avro 35,3450 35,3460 35,1150 35,1160 Sterlin 41,6380 41,6520 41,5190 41,5390 İsviçre frangı 36,7990 36,8140 36,7310 36,7470 ANKARA ABD doları 32,8030 32,8830 32,8020 32,8820 Avro 35,3050 35,3850 35,0750 35,1550 Sterlin 41,5780 41,7880 41,4590 41,6690