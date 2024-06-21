Dolar günü 32,83 TL'den kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 32,83 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 17:35, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,8330
|32,8340
|32,8320
|32,8330
|Avro
|35,3450
|35,3460
|35,1150
|35,1160
|Sterlin
|41,6380
|41,6520
|41,5190
|41,5390
|İsviçre frangı
|36,7990
|36,8140
|36,7310
|36,7470
|ANKARA
|ABD doları
|32,8030
|32,8830
|32,8020
|32,8820
|Avro
|35,3050
|35,3850
|35,0750
|35,1550
|Sterlin
|41,5780
|41,7880
|41,4590
|41,6690