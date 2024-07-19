Dolar haftayı 33,05 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, haftayı da 33,05 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 17:36, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0590
|33,0600
|33,0570
|33,0580
|Avro
|36,0600
|36,0610
|36,0220
|36,0230
|Sterlin
|42,8720
|42,8830
|42,7590
|42,7720
|İsviçre frangı
|37,3440
|37,3530
|37,1740
|37,1770
|ANKARA
|ABD doları
|33,0290
|33,1090
|33,0270
|33,1070
|Avro
|36,0200
|36,1000
|35,9820
|36,0620
|Sterlin
|42,8120
|43,0220
|42,6990
|42,9090