Dolar haftayı 33,05 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0590 33,0600 33,0570 33,0580 Avro 36,0600 36,0610 36,0220 36,0230 Sterlin 42,8720 42,8830 42,7590 42,7720 İsviçre frangı 37,3440 37,3530 37,1740 37,1770 ANKARA ABD doları 33,0290 33,1090 33,0270 33,1070 Avro 36,0200 36,1000 35,9820 36,0620 Sterlin 42,8120 43,0220 42,6990 42,9090