Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.

Mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi.

4 tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı çıktı.

YİNE DUA İSTEDİ

Dilan Polat, duruşma öncesi Instagram'daki "Enerciiii" isimli kanalında 350 bini aşkın takipçisinden "Günaydın dualarınızda bizi eksik etmeyin." yine dua istedi.

4 Eylül'deki duruşmada sanıkların savunmaları alınırken dünkü duruşmanın ikinci celsesinde avukatların beyanları ile devam etti.

Engin Polat, savunmasında hiçbir paravan şirketinin olmadığını iddia ederek "Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten kazanılan varlıklardır. Kaynağı belirsiz hiçbir varlığımız yoktur. Türkiye'nin konuştuğu bu davada bahis ve benzeri sitelerinden hesabımıza gelen para yokken iddianame düzenlemiştir." demişti.

Polat, savunmasının devamında suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

"18 KİLO VERDİM"

Dilan Polat ise cezaevindeki süreçte sağlığını kaybettiğini öne sürerek ortalama 18 kilo verdiğini sözlerine ekledi. "Çocuklarımdan ayrı kaldım, eşim hala cezaevinde. İftiraya maruz kaldık." savunmasında bulunan tutuksuz sanık Dilan Polat, suçlamaları kabul etmediğini belirterek kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 ay kadar cezaevinde yattığını belirten Dilan Polat, savunmasına şu şekilde devam etti:

"Şirketlerle çok bir bağlantım yoktu. Eşime de çok güvendiğim için çok emindim. Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu. Herkes ilgileniyordu şirketlerle. Ben hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim. Benim ortalama 7 milyon takipçim var. Bahis sitesi reklamı yapsam en az bin kişi ekran görüntüsünü alır, paylaşırdı. Ben bahis sitesi reklamı yapmadım. Eşimin hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para bağlantısını olmadığına çok eminim. Kıbrıs'a birlikte gezme amaçlı gittik. Eşim, Derkan Başer'i tanımıyor. Tanımıyoruz kendilerini. Ben gerçekten bu süreçte sağlığımı kaybettim, ortalama 18 kilo verdim. Çocuklarımdan ayrı kaldım, çocuklarımın babası cezaevinde. İftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz. Somut bir delil söz konusu değil."

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dün gerçekleşen ikinci celsede ise Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise ailesel bir yapıdan örgüt çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bugünkü gelir kaynaklarının ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia eden Horoz, "Kara paradan bahsetmek mümkün değildir. Mail order içeren bir şirket söz konusu değildir. Dosya içerisinde somut olarak yer alan hiçbir delil söz konusu değildir. Bütün ticari hayatları ellerinden alınmıştır. Tüm şirketleri kayyum tarafından idare ettirilmektedir." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların emanetlerde bulunan eşyasının ve delil değeri taşımayan materyalin iadesini, duruşmadan vareste tutulmak istenen sanıkların savunmalarının alınmış olması nedeniyle taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırımasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.

BUGÜN ARA KARAR BEKLENİYOR

Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesi savcılıkça talip edildi.

Duruşmaya mahkemenin ara kararını açıklaması için bugün devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.