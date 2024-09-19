Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü

Diyarbakır'da aile üyeleri tarafından katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti hala çözülemedi.

Narin'in en son kameraya yansıdığı saat ile Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında aracının park halindeyken görülmesi arasındaki bilinmeyen 18 dakika da çözüldü.

JASAT, İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'IN EVİNDE ARAMA YAPTI

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde JASAT tarafından arama yapıldı.

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıktıktan sonra evine giden ve ortadan kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Narin'in cansız bedenini evinden aldığı bir çuvalın içerisine koyarak Eğertutmaz Deresi'ne gizlediğini itiraf eden tutuklu şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapılıyor.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) evde Narin'e ait bir delil aradı. Yaklaşık 20 dakika süren aramada, JASAT ekipleri elinde bir zarfla çıktı.

Aramaların sonunda, JASAT Tavşantepe Köyü İlkokulu'nda görevli temizlik elemanımı bilgisine başvurmak amacıyla jandarmaya götürdü.

VİLLA İNŞAATINDA BEKLEDİ

Narin'in cesedini amcası Salim Güran'dan alarak dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi aldıktan sonra derenin kuzeybatı istikametindeki bir dakika mesafedeki villa inşaatlarında 18 dakika kaldığı belirtildi.

Öte yandan Narin Güran soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra 11 Eylül'de serbest bırakılan köy imamı R.K.'nın cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi.

Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliği tarafından köy imamı R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.

CESEDİ GÖMDÜKTEN SONRA PEYNİR ALMAYA GİTMİŞ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına eklenen fotoğraf, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini dereye gömdükten sonra ise baldızın evine gittiği tespit edildi.

Bahtiyar ifadesinde Narin'in dere yatağına koyduktan sonra peynir almak için baldızı Zeynep'in evine gittiğini anlatarak "baldızım ve üç kızı patlıcan doğruyorlardı.

Ortalama 15-20 dakika oturdum, bir çay içtim. Sonra baldızımdan peyniri alıp Tavşantepe Mahallesi'ndeki evime gittim.

Baldızımın evine gittiğimde diz kapaklarım biraz ıslaktı. Üzerimdeki tişörtte terlediğim için ıslaktı" dedi.

Narin'in cenazesi suyun üzerine çıkmasın diye üzerine kapatılan taşlar Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilen taşlar üzerinde delil incelemesi yapılıyor.

NARİN'İN TAŞINDIĞI ÇUVALLARIN SERİSİ NEVZAT'IN EVİNDE ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile SABAH ulaştı.

Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

Buna göre, Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.