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CHP'li vekil Ediz Ün bar kapatıp 50 şampanya patlamış

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Bulgaristan'daki gece kulübünden sonra bu kez de kumarhanede görüntüsü çıktı. Ün'ün aracında bulunan kaçakçılık malzemelerine dair ise soruşturma devam ediyor. Peki Ediz Ün nasıl milletvekili oldu, kim aday yaptı...

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 16:54, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:59
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CHP'li vekil Ediz Ün bar kapatıp 50 şampanya patlamış

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün adı kaçakçılık iddiaları ile gündemden düşmüyor. Ün hakkındaki iddialar peşi sıra gelirken nasıl milletvekili olduğu da gündem oldu.

NASIL MİLLETVEKİLİ OLDU

Henüz daha 18 yaşında CHP üyesi olarak siyasete atılan Ediz Ün basamakları da hızlı tırmandı. 2008'den 2015'e kadar tam 7 yıl CHP Edirne İl Başkan Yardımcılığı yapan Ün, 2011 yılında kendisini Meclis'te buldu. Ün bu tarihten itibaren 2014'e kadar CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan'ın TBMM'de danışmanlığını yürüttü. 2014'te yeniden Edirne'ye dönen Ediz Ün, 2016 yılına kadar geçen sürede Edirne Belediye Başkanlığı Baş Danışmanı yerel yönetimde çalışmaya başladı.

HIZLI YÜKSELİŞ SONRASI HEDEF: ANKARA

Ün 2017'de CHP'nin içerisindeki yükselişini Edirne Merkez İlçe Başkanı olarak sürdürdü. Siyasi kariyer basamaklarını hızlı tırmanan Ün'ün sonraki hedefi Ankara'ya milletvekili olarak dönmek oldu. 2018 Genel Seçimleri öncesinde milletvekilliği aday adaylığı için ilçe başkanlığından istifa etti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kendisini listeye almadı.

KILIÇDAROĞLU VEKİL YAPTI

Pes etmeyen Ün, 2023 Genel Seçimlerin'e kadar geçen sürede genel merkezin gözüne girdi. Kemal Kılıçdaroğlu Ediz Ün'ü Edirne 1. sıra milletvekili adayı yaptı ve 28. dönem CHP Edirne milletvekili olarak seçildi. Milletvekili Ün, Meclis'te Çevre Komisyonu'na üye oldu ve daha sonra adı ve aracı elektronik sigara kaçakçılığına karıştı.

VEKİLİN ADI VE ARACI KAÇAKÇILIKLA ANILDI

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen araç ile yapılan elektronik sigara kaçakçılığı suçüstü yakalandı. CHP'li Ün'e ait olan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu

KAÇAK MALLARIN YAKALANDIĞI GÜN ŞÜPHELİYLE BULGARİSTAN'DAN GELMİŞ

Bunun üzerine açıklamada bulunan Ün, kendisini "Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışıyorum" ifadeleriyle savunarak kaçakçılıktan haberinin olmadığını iddia etti ve şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Ün'ün kaçak malzemeleri yakalandığı 20 Eylül günü saat 14.45'te Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasından Türkiye'ye giriş yapmak üzere pasaport kaydı oluşturduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan yurt dışına çıkarken söz konusu araçta yalnızca Ediz Ün'ün olduğu ancak aynı gün Bulgaristan'dan dönen araçta Ün'ün yanında şüphelilerden Fatih Anıl'ın bulunduğu ortaya çıkmıştı.

61 KERE GİRİP ÇIKTI

Ediz Ün'e ait araçların sık sık Bulgaristan'a giriş çıkış yaptığı da belirlendi. Ün'ün araçlarının milletvekili olduğundan beri 61 kez Bulgaristan'a gidip geldiği kaydedildi.

KUMARHANEDE FOTOĞRAF

Öte yandan Ün'ün Bulgaristan'da bar kapattırmaya ve kumar oynamaya gittiği iddia edildi. Ediz Ün'ün Kapıkule sınırına yakın olan Bulgaristan'ın Haskova iline bağlı Svilengrad Kasabası gazinolar şehrinin müdavimi olduğu iddia edildi. Akşam'da yer alan habere göre ise Ün'ün sık sık gittiği iddia edilen kumarhanelerde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

BAR KAPATTI

Ün'ün, Bulgaristan'da gittiği bir gece kulübünü kendisi için kapattırdığı öne sürülürken ortaya çıkan görüntülerde ekranda "CHP Edirne Milletvekili Sn. Ediz Ün Pena'ya Hoşgeldiniz" yazdığı görüldü.

50 ŞAMPANYA

Öte yandan dev ekranda "Milletvekilimiz Ediz Ün'den 50 şişe şampanya" mesajı da dikkat çekti.

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