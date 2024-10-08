Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik
Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 00:08, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 00:10
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2024/355
Bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarımda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
7 Ekim 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
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