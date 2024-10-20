Bakan Göktaş'tan, ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocuğa ilişkin açıklama

"Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız, Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir."

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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